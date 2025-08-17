Nicola Zalewski è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Come riportato da Fabrizio Romano, l'affare si è chiuso per una cifra pari a 17 milioni di euro dopo che l'Inter lo aveva riscattato poche settimane fa dalla Roma per 6,5. Zalewski è il giocatore prescelto per rinforzare la fascia, piace molto alla dirigenza dell'Atalanta e a Bergamo ritroverà Ivan Juric, che al suo arrivo alla Roma lo aveva reintegrato in gruppo dopo l'esclusione dalla rosa per la questione rinnovo. Il tecnico croato ha sempre elogiato pubblicamente il classe 2002, non a caso con lui sempre impiegato praticamente sempre dal primo minuto quando è stato impiegato.