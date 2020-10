Juric: “Impensabile che Cetin diventi Kumbulla in due settimane”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa nella vigilia del match contro il Genoa di Maran, di nuovo in campo dopo il focolaio venuto fuori nel post-match contro il Napoli. Il tecnico dei veronesi offre uno spunto di riflessione parlando della situazione Cetin, rapportandola a quella dell’ex Kumbulla: “Se ad esempio pensiamo che Cetin possa essere come Kumbulla dopo due settimane siamo sulla strada sbagliata. I miei giocatori hanno bisogno di calma, di tranquillità, non si deve pretendere troppo subito, come l’anno scorso”.

Poi anche un passaggio su Nikola Kalinic: “Su di lui siamo andati negli ultimi due o tre giorni, gli attaccanti che cercavamo non sono arrivati: per noi è stata una grande occasione, non una pazzia. Devo ringraziare il d.s. dell’Atletico. Se torna quello dei tempi di Firenze avremo un grande giocatore, quando sta bene penso sia un giocatore di alto livello”.