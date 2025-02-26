Peggior allenatore di sempre in Inghilterra. Ivan Juric continua ad andare a caccia di record e con la sconfitta per 4-0 ieri col Chelsea è diventato il re dei bidoni di Premier. I numeri del croato sulla panchina del Southampton sono impietosi: in dodici partite, l'ex allenatore della Roma ha collezionato dieci sconfitte e due sole vittorie, con lo Swansea nel terzo turno di FA Cup (poi sarà eliminato dal Burnley) e in casa dell'Ipswich terzultimo in campionato. A onor del vero, il Southampton viaggiava a ritmi da retrocessione anche prima dell'arrivo di Juric in panchina, ma il ruolino di marcia è peggiorato e ora i ko consecutivi sono arrivati a quota quattro: un febbraio nero per quello che, dati alla mano, i media inglesi hanno incoronato come il peggior allenatore nella storia della Premier con almeno dieci partite all'attivo. I numeri certificano un primato infame: con 0,3 punti a partita racimolati fin qui, peggio di lui non c'è mai stato nessuno. "Stanno andando incontro a una delle peggiori stagioni nella storia della Premier League - scrive il Daily Mail - motivo per cui i bookmakers ritengono che le loro chance di salvarsi sotto la guida di Ivan Juric siano le stesse di vedere David Beckham come prossimo James Bond o Meghan Markle presidente degli Stati Uniti".