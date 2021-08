Juan Jesus ancora svincolato: ci pensa Spalletti per il Napoli

Il brasiliano è a Roma in attesa di una nuova squadra per la stagione che sta per cominciare

Redazione

Juan Jesus ha lasciato la Roma a giugno dopo aver terminato il contratto e oggi è ancora alla ricerca di una nuova squadra dove ripartire. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il suo nome potrebbe interessare al Napoli, alla ricerca di un sostituto di Luperto. In azzurro ritroverebbe Luciano Spelletti, che lo ha allenato nella sua seconda esperienza alla guida della Roma. In questi giorni Jesus è a Roma e si allena a casa, aspettando l'occasione per ripartire.