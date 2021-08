Juan Jesus al Napoli, accordo raggiunto: oggi l’annuncio

Il brasiliano ritrova Spalletti a distanza di tre anni. Aveva lasciato la Roma a fine stagione dopo aver terminato il contratto

Juan Jesus riparte dal Napoli. Il difensore brasiliano ha accettato l'offerta di De Laurentiis ed è pronto a trasferirsi in azzurro. Come riporta Sky Sport, firmerà un contratto di una stagione. Già quest'oggi può arrivare l'ufficialità. A Napoli ritroverà Luciano Spalletti, che lo aveva allenato alla Roma. L'ex Inter ha lasciato i giallorossi lo scorso giugno, dopo due stagioni passate quasi sempre in panchina.