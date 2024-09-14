VIDEO - De Rossi: "Su Zalewski ha deciso il club, ma niente è definitivo"

Joao Costa, l'ex esterno giallorosso ceduto all'Al Ettifaq poco meno di due settimane fa, ha fatto il suo esordio nella Saudi Pro League nella partita contro l'AL Fateh. Il brasiliano ha deciso la gara del debutto con un gol fantastico arrivato al 73' (solamente due minuti dopo il suo ingresso in campo): un sinistro chirurgico all'incrocio dal limite dell'area. La squadra allenata da Steven Gerrard è ora in cima alla classifica del campionato saudita con 9 punti in 3 partite e il tecnico inglese si sta già godendo il gioiellino arrivato da Roma per poco più di 9 milioni di euro.