Jankto fa coming out: “Sono gay, ora basta nascondersi!”

"Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi". Una confessione epocale vista la riservatezza eccessiva nel mondo del calcio. Jankto ha giocato in italia con le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria. In estate è passato allo Sparta Praga. E ha deciso di fare coming out direttamente sui social network. "Come tutti gli altri ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri - ha detto nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram -, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi".