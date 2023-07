Iturbe riparte dal Brasile: accordo col Gremio, firmerà per cinque mesi

Juan Manuel Iturbe riparte dal Brasile. Dopo l'exploit col Verona e l'arrivo alla Roma, dove è stato uno dei flop più clamorosi degli ultimi anni, il paraguaiano era svincolato in seguito alla scadenza del contratto con l'Aris Salonicco. Sui propri social in queste ore il Gremio ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'attaccante, che arriverà in città nei prossimi giorni per le visite che precedono la firma sull'accordo fino a dicembre 2023 più opzione per un altro anno. Dopo le stagioni in Messico con Club Tijuana e Pumas, Iturbe torna nell'America latina.