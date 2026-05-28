Come spesso accade negli ultimi anni in Serie A il finale di stagione vede venire alla luce il classico "gira-panchine" con tanti allenatori pronti ad iniziare una nuova avventura. La decisione era presa da giorni, ma oggi è ufficiale l'addio di Vincenzo Italiano dal Bologna. Il club rossoblù ha annunciato la risoluzione consensuale sui suoi canali ufficiali: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura". L'ormai ex Bologna è uno dei papabili per la panchina del Napoli dopo l'addio di Conte, in quello che sembrerebbe un testa a testa con Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan. Come riporta Matteo Moretto, però, proprio l'ex Juve e Milan sarebbe al momento in vantaggio dopo i contatti positivi di questa mattina. Una decisione da parte di De Laurentiis è attesa a stretto giro.