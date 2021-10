Italia Under 21, Calafiori parte dalla panchina contro la Svezia

Il terzino della Roma non partirà dal 1' contro la Svezia nella gara per l'europeo 2023

Diramate le formazioni della gara tra Italia e Svezia Under 21 che si disputerà alle 17.30. Calafiori partirà dalla panchina. Il terzino sinistro della Roma era partito titolare contro la Bosnia (finita 2 a 1 per gli azzurri). Oggi al suo posto ci sarà Udogie. Il match che si disputerà a Monza, vale gli Europei in programma nel 2023. Ecco le scelte del ct Nicolato: