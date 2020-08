Italia Under 20, i convocati del ct Bollini: ci sono Calafiori, Riccardi e Bouah

L’allenatore della Nazionale Under 20 Alberto Bollini ha convocato 30 giocatori per un raduno che si terrà al CPO di Tirrenia da domenica 30 agosto sino a sabato 5 settembre: gli Azzurrini, in particolare quelli nati nel 2001, si apprestano ad affrontare ad ottobre la fase èlite della rassegna continentale di categoria. Salvo l’insorgere di nuove emergenze, questa seconda fase, che vede la squadra Azzurra opposta ai pari età dell’Islanda, Slovenia e Norvegia, si dovrebbe svolgere ad ottobre e solo la prima del girone avrebbe accesso alle fasi finali dell’Europeo. Tra i convocati di Bollini anche tre giovani giallorossi: Bouah, Calafiori e Riccardi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Devid Eugene Bouah (Roma), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Carboni (Cagliari), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa ( Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Alessio Riccardi (Roma), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Destiny Udogye (Hellas), Emanuele Zuelli (Chievo);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Lorenzo Colombo (Milan), Daniel Maldini (Milan), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta).