Italia Under 19, Faticanti: “Il 5-1 contro il Portogallo non ci influenzerà”

Un match fondamentale quello che oggi alle 18:00 attende gli azzurrini dell'Under 19 contro la Polonia, che decreterà la qualificazione alla fase successiva degli Europei di categoria. Le due nazionali sono appaiate a 3 punti, che valgono il secondo posto del girone A. Giacomo Faticanti, giovane centrocampista della Primavera della Roma e capitano della sua nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di stasera, che arriva dopo la cocente sconfitta contro il Portogallo per 5-1: "Abbiamo fatto una bella partita fino all'espulsione con il Portogallo, quella poi ci ha condizionato il resto. Ma in spogliatoio la prima cosa che ci siamo detti è che dovevamo guardare avanti senza pensarci, e affrontare la Polonia con l'entusiasmo e l'energia che avremmo avuto in caso di vittoria. Una sconfitta non cambia il nostro percorso. Se siamo qui è perché ce lo meritiamo, quindi dobbiamo giocarcela. L'ultima gara con la Polonia? Me la ricordo quella partita, una faticaccia. Sono una squadra di rompiscatole, ti pressano, ti vengono addosso, non ti lasciano giocare. L'obiettivo è vincere, usando sempre la testa ma impostando la partita in maniera offensiva".