Italia Under 16, Zoratto convoca tre giallorossi per il “Torneo sviluppo UEFA”

Si tratta di Cama, Zinni e Di Nunzio, tutti in forza alla formazione capitolina allenata da Gianluca Falsini

Dal 4 al 9 maggio la selezione under 16 dell'Italia sarà impegnata nel "Torneo sviluppo UEFA", competizione di categoria che vede tra le partecipanti la Svezia, il Belgio e i padroni di casa del Portogallo. Il commissario tecnico azzurro Daniele Zoratto ha convocato per l'occasione 22 elementi, tra cui spiccano i difensori giallorossi Cristian Cama e Raul Zinni e il centrocampista, sempre in forza alla Roma, Alessandro Di Nunzio.