Italia-Svizzera: il Cts dà l’ok all’aumento parziale della capienza allo stadio

Si passa dal 60% al 75% perché nel Lazio aumentano i contagi

Per la partita Italia-Svizzera del 12 novembre - riporta l'Ansa - ci sarà un aumento della capienza allo stadio Olimpico (si passa dal 60% al 75%), ma non ci sarà capienza massima. Questo è quanto detto dal Cts al segretario dello sport Valentina Vezzali, a proposito della gara della Nazionale e delle Atp Finals di tennis, in programma a Torino il 14 di novembre. Il motivo è la crescita dei contagi nel Lazio, oltre al fatto che la regione è una delle più esposte all'aumento dei casi.