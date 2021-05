Italia-San Marino, le formazioni ufficiali: Cristante e Mancini titolari

Due i giallorossi in campo dal 1' nel test match degli azzurri in vista degli Europei

Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono i due azzurri titolari nell'Italia che alla Sardegna Arena sfida San Marino nell'amichevole di preparazione agli Europei, che prenderanno il via l'11 giugno allo stadio Olimpico. Il commissario tecnico Mancini continua a puntare sul collaudato 4-3-3 ma preserva tutti i titolari: in porta c'è Cragno, in difesa Toloi e Biraghi esterni con Mancini-Ferrari in mezzo. Il regista è Cristante, affiancato da Castrovilli e Pessina. In attacco Kean centravanti con Bernardeschi e Grifo.