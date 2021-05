Italia, rinnova Mancini: guiderà la Nazionale fino al 2026

Il commissario tecnico ha rinnovato il contratto con la FIGC: sarà sulla panchina degli azzurri per due Europei e due Mondiali

La notizia era nell’aria da giorni, l’ufficialità è finalmente arrivata nel primo pomeriggio di oggi: Roberto Mancini sarà il commissario tecnico della Nazionale fino al 2026. A confermarlo è il presidente Gabriele Gravina, al termine di una mattinata di lavoro intensa e frenetica in FIGC. Il rinnovo, giunto dopo i brillanti risultati riportati dagli azzurri nel corso dell’ultimo anno, consentirà a Mancini di guidare la selezione italiana, oltre che per due Europei, anche per due Mondiali, quello in Qatar del 2022 e a seguire quello di che si svolgerà nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada.