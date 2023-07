Italia-Polonia Under 19 1-1: gli azzurrini vanno in semifinale. Faticanti titolare

Si è appena conclusa con un pareggio una partita fondamentale per i ragazzi dell'Italia Under 19, quella con la Polonia. Lo scontro tra le due squadre sancisce il passaggio in semifinale, ottenuto dall'Italia che grazie al gol di Hesa riesce a pareggiare il match e quindi a conquistare il risultato necessario per il passaggio alla prossima fase dell'Europeo. Dopo la sconfitta con il Portogallo, alla squadra allenata da Bollini serviva il riscatto per continuare la competizione, e sono riusciti ad averlo. Complice di questo importante risultato anche il giovane giallorosso Faticanti, che ha giocato dal primo minuto (poi sostituto verso la fine del match). Panchina invece per un altro giovane della Roma, Nicolò Pisilli.