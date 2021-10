Italia, Pellegrini: “C’è rammarico, ci abbiamo provato fino all’ultimo”

Il centrocampista: "Non ho visto una Spagna superiore a noi. Il nostro futuro sarà pieno di belle soddisfazioni e vittorie"

Avete provato a rimontare nel secondo tempo ma non è andata bene...

"Ci dispiace tanto, c'è rammarico perché si poteva fare bene. Purtroppo questo tipo di partite si decidono con degli episodi e oggi non sono stati a nostro favore".

L' espulsione di Bonucci ha pesato molto, Come l'hai vista da bordo campo?

"Non lo so perché era un contrasto di gioco, ma non è colpa di Leo può succedere a tuti. Nella sconfitta abbiamo dimostrato di essere un gruppo, una famiglia, ci abbiamo creduto fino all'ultimo".