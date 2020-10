Italia-Moldavia 6-0: Cristante segna il primo gol, doppietta per El Shaarawy

Finisce in goleada l’amichevole tra Italia e Moldavia. Gli Azzurri di Mancini vincono 6-0 e disputano un’ottima prestazione, seppur contro un avversario decisamente alla portata. A sbloccare il risultato, al 18′, è il romanista Cristante su colpo di testa, poi è la volta di Caputo, al 23′. Passano sette minuti e il centrocampista giallorosso serve El Shaarawy per il 3-0, mentre al 37′ è l’autogol di Posmac a fissare il punteggio sul 4-0. Nei minuti di recupero della prima frazione El Shaarawy sigla la doppietta; infine Berardi, al 72′, realizza il sesto gol.

Novanta minuti in campo per Cristante e Mancini, out Spinazzola e Pellegrini. Quest’ultimo ha raggiunto solo oggi i suoi compagni, dopo l’intervento al naso effettuato lunedì scorso.