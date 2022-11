Italia, Mancini prova il 3-4-3 in allenamento: davanti Zaniolo con Raspadori e Grifo

L'Italia si prepara alla sfida amichevole di domani sera contro l'Albania. La seduta di oggi è incentrata principalmente sulle prove tattiche di 3-4-3. Il ct azzurro Roberto Mancini ha diviso i suoi giocatori in due gruppi provando le squadre disposte con lo stesso modulo. La prima formazione potrebbe essere quella che verrà schierata dal 1' a Tirana contro la squadra allenata da Edy Reja. Ecco gli undici scelti dal ct: Donnarumma in porta, difesa con Scalvini, Bonucci e Bastoni. Sugli esterni a centrocampo Di Lorenzo (a destra) e Dimarco (a sinistra), la coppia Tonali e Verratti come centrali. In attacco il tridente formato da Zaniolo, Raspadori e Grifo. Nella seconda parte dell'allenamento gli azzurri hanno svolto una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Il programma della Nazionale prevede intorno alle 17 di oggi la partenza per Tirana, mentre alle 19:15 è fissata la conferenza stampa di Roberto Mancini e un calciatore azzurro.