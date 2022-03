Italia, Mancini pensa alle dimissioni: Cannavaro in pole per sostituirlo

C’erano già stati contatti per un potenziale post-Qatar con l'ex capitano della Nazionale

Dopo la delusione della sconfitta con la Macedonia del Nord che ha portato all'eliminazione della Nazionale dal prossimo mondiale c'è caos intorno all'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Mancini sta pensando di dimettersi. Ieri nel post gara aveva detto che era ancora presto per parlare di futuro. E' pronto Fabio Cannavaro per sostituirlo, c'erano già stati dei contatti con l'ex Juve per il post Qatar. Pochi mesi dopo la vittoria dell'Europeo potrebbe cambiare la panchina della Nazionale italiana.