Italia, Mancini: “Pellegrini migliora molto. Due romanisti titolari domani”

Il ct azzurro: "Mancini e Cristante titolari con San Marino"

L'Italia si prepara per l'Europeo, che comincerà l'11 giugno. Dal ritiro in Sardegna ha parlato il ct Roberto Mancini, che ha anticipato la formazione che scenderà domani nel test match con San Marino: "Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo". Due romanisti in campo dal primo minuto dunque, entrambi ancora non certi di rientrare nei 26 convocati definitivi. Poi un aggiornamento sulle condizioni dell'altro romanista tra i pre-convocati: "Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni".