Italia, Mancini: “Il Var è da migliorare. Il tempo effettivo? Proposta esagerata”

Nessuno potrà immaginare la sensazione che si prova, dopo aver vinto un Europeo, straordinario gruppo, l'Italia impazzisce, non andiamo al Mondiale, io penso che vedere le partite con questa sensazione sarà difficile da spiegarlo. "Questo è lo sport, il calcio in particolare purtroppo noi siamo andati fuori non perché meritavamo di andar fuori ma è perché abbiamo fallito delle occasioni che ci avrebbero fatto vincere le due partite che meritavamo di vincere però è andata così è un grande rammarico, un grande dispiacere, spero che ci possa tornare utile in futuro perché poi il Mondiale senza l'Italia da l'impressione che manchi sempre qualcosa".

Dove sarebbe potuta arrivare l'Italia in questo Mondiale? "Non lo so è un mondiale un po'strano al di là che si gioca a Novembre- Dicembre ma soprattutto perché non è stata data la possibilità a nessuna nazionale di prepararlo. Io credo che questo sia un altro dei motivi per il quale le squadre adesso non riescono adesso a giocare bene, poi magari continueranno con l'andare delle partite perché comunque hanno avuto cinque giorni giusto il tempo di poter recuperare dalle fatiche del viaggio. Questo è un problema importante. Usualmente due settimane si hanno sempre per poter preparare una competizione così importante, solitamente sono venti giorni. Prepararsi mentalmente e fisicamente prima di iniziare il mondiale, non è stata data questa possibilità e questa credo sia una cosa che conta nelle prime partite".