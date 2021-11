Italia, Mancini chiede fiducia: “Andremo al Mondiale”

Le gare di Playoff sono programmate per marzo, quando Mancini potrebbe ritrovare un pezzo da novanta come Spinazzola, fondamentale per il suo gioco

Nonostante la mancata qualificazione diretta a Qatar 2022, Roberto Mancini ha sentenziato che comunque "L'Italia andrà al mondiale". Come riporta Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro, dopo il pareggio sul campo dell'Irlanda del Nord, non sembra aver comunque dubbi. Chiede fiducia il tecnico marchigiano, che adesso dovrà cercare in tutti i modi di non replicare la figuraccia di quattro anni fa, quando a guidare la nazionale c'era Gian Piero Ventura.

"Ora ci prepareremo bene per questi playoff, e al Mondiale ci andremo da lì - ha detto Mancini - Poterci ancora andare è la cosa più importante. Sono totalmente fiducioso: ci andremo. E magari lo vinceremo anche". Le gare di Playoff sono programmate per marzo, quando Mancini potrebbe ritrovare un pezzo da novanta come Spinazzola, fondamentale per il suo gioco. Nonostante tutto servirà uno sforzo importante, chiunque sia l'avversario, per non cadere nuovamente nell'incubo del 2017.