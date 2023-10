Italia-Malta, la probabile formazione: Mancini titolare, Cristante in panchina

In pieno caos scommesse, l'Italia di Luciano Spalletti deve scendere in campo per centrare l'obiettivo di qualificarsi al prossimo Europeo. A Bari gli Azzurri affrontano Malta, senza ovviamente Zaniolo e Tonali che sarebbero stati schierati titolari dal ct. E allora la formazione ha subito un improvviso mutamento, con l'intelaiatura che resta quella del 4-3-3. In porta c'è ovviamente Donnarumma, con Darmian e Di Lorenzo in ballottaggio sulla fascia destra (l'interista è in pole), Dimarco dall'altra parte e la coppia centrale che dovrebbe essere composta da Acerbi e Gianluca Mancini, difensore della Roma. A centrocampo Bonaventura e Frattesi sono le novità mentre in regia c'è Locatelli, con Cristante pronto a insidiarlo. In attacco invece si va verso il tridente Berardi, Kean e Raspadori.