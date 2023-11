Italia-Macedonia del Nord: Spalletti recupera Cristante

In vista della sfida di domani contro la Macedonia del Nord il Ct dell'Italia Luciano Spalletti recupera Bryan Cristante e lo inserisce nella lista dei convocati. Il centrocampista giallorosso nei giorni scorsi si era allenato a parte per un affaticamento muscolare. Niente da fare per Kean, l'altro azzurro che non aveva lavorato con il resto del gruppo, che andrà in tribuna.