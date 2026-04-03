Italia, lo sfogo di Del Piero: “Non pensate solo a salvarvi il c…”

L'ex juventino senza mezzi termini: "Siamo indietro di tanto, non solo rispetto ai nostri standard, ma anche rispetto a chi ha studiato ed è ripartito da capo, come Francia e Germania"

Alessandro Del Piero non le manda a dire. L'ex campione juventino è intervenuto duramente sulla situazione dell'Italia assente dal Mondiale per la terza volta consecutiva dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia: "Ci sono molte sensazioni negative: tristezza, arrabbiatura, delusione e incredulità - le parole dell'ex fantasista della Juventus a Sky Calcio - la prima volta era stato uno shock, la seconda un incubo e la terza imbarazzante da giustificare. Indipendentemente da di chi sia la colpa: Gattuso, Buffon e Gravina. Siamo indietro di tanto, non solo rispetto ai nostri standard, ma anche rispetto a chi ha studiato ed è ripartito da capo, come Francia e Germania che con coraggio hanno intrapreso certi percorsi. Anche se qui, a oggi, le soluzioni sembrano molto lontane".

Del Piero continua nella sua analisi: "I problemi sono nei settori giovanili, ma anche in stadi e investimenti. Dipende da tante persone: dai presidenti in giù, dirigenti e allenatori. Dobbiamo fare un passo indietro e dire che non siamo più i migliori, neanche i secondi e i terzi. L'orgoglio va messo da parte, serve umiltà". L'ex campione parla senza mezzi termini: "Non è solo un discorso di soldi, serve progettualità con passaggi da rispettare. Serve tempo: col tempo, Gasperini all'Atalanta è diventato immortale. Ancelotti alla Juve sembrava l'allenatore più scarso del mondo, ma non è così. Serve qualcosa in più che pensare a salvarsi il c**o. I calciatori non si costruiscono, si plasmano e si aiutano ad arrivare".