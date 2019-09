Italia, in vendita i tagliandi per il match dell’Olimpico

Il 12 ottobre alle ore 20:45, L‘Italia di Roberto Mancini affronterà la Grecia in un macht valevole per le qualificazioni all’Europeo 2020. La sfida andrà in scena nella fantastica cornice dell’Olimpico e, come fa sapere dal proprio sito ufficiale la FIGC, i biglietti saranno in vendita da questo momento. Una grande occasione per vedere e tifare da vicino gli azzurri.

I prezzi dei biglietti, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti:

– TRIBUNA D’ONORE

Euro 70

– TRIBUNA MONTE MARIO

Euro 60

– TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO

Euro 40

– TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVOAZZ.

Euro 30

– TRIBUNA TEVERE

Euro 20

– TRIBUNA TEVERE RIDOTTO

Euro 14

– TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVOAZZ.

Euro 10

– TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA X 3

Euro 30

– TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA X 4

Euro 40

– CURVE E DISTINTI

Euro 10

– TRIBUNA TEVERE, DISTINTI E CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5