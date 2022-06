Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: ci sono tutti i giallorossi

Presenti Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini. L'unico romanista assente è Zaniolo che ha lasciato il ritiro la settimana scorsa per un problema alla caviglia

Dopo la sconfitta di ieri nella "Finalissima" contro l'Argentina la Nazionale italiana scenderà in campo tra due giorni per la prima sfida del girone di Nations League. Mancini ha scelto i giocatori per le partite contro Germania (sabato alle 20.45 a Bologna), Ungheria (martedì 7 a Cesena), Inghilterra (sabato 11) e di nuovo coi tedeschi (martedì 14). Presenti Spinazzola, Mancini, Cristante e Pellegrini. L'unico romanista assente è Zaniolo che ha lasciato il ritiro la settimana scorsa per un problema alla caviglia.