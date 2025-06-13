L'ex allenatore di Napoli e Milan è pronto a prendere le redini della panchina azzurra

Redazione
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Trigoria, Gasperini e Ranieri lasciano il centro sportivo

Gennaro Gattuso è molto vicino a prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico di Corigliano sarebbe tornato questa mattina a Marbella dopo aver incontrato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Nel corso della prossima settimana dovrebbe tornare in Italia per definire i dettagli dell'accordo. Insieme a lui per il nuovo progetto "Azzurri per l'azzurro", oltre a Prandelli, sarebbero stati fatti anche i nomi di Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.

gattuso SSC Napoli v Hellas Verona FC - Serie A

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