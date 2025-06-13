Gennaro Gattuso è molto vicino a prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico di Corigliano sarebbe tornato questa mattina a Marbella dopo aver incontrato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Nel corso della prossima settimana dovrebbe tornare in Italia per definire i dettagli dell'accordo. Insieme a lui per il nuovo progetto "Azzurri per l'azzurro", oltre a Prandelli, sarebbero stati fatti anche i nomi di Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.