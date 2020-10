Italia, El Shaarawy positivo al Covid-19. Ferretti: “Bassa carica virale”

Stephan El Shaarawy è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo il medico della Nazionale italiana, Andrea Ferretti, nella vigilia della partita di Nations League contro l’Olanda, in programma domani sera (20.45) a Bergamo: “Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all’arrivo a Bergamo, un tampone è risultato positivo, si tratta di un giocatore, è Stephan El Shaarawy. In realtà la comunicazione ufficiale, questo è un particolare non secondario, è stata fatta anche alla UEFA è un tampone positivo. Si tratta di uno a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo“.

La Roma, che aveva provato ad agguantare il ritorno di Stephan negli ultimi giorni di mercato, ora resta in pensiero anche per gli altri suoi giocatori impegnati in Nazionale: Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.