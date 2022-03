Italia, due positivi nello staff: subito isolati. Emersi anche altri casi

La Federcalcio ha reso note le positivià di due membri dello staff azzurro

Nello staff della Nazionale italiana ci sono due positivi. A renderlo noto è stata la Federcalcio con un comunicato ufficiale sul proprio sito, sottolineando come entrambi siano ovviamente stati posti in isolamento. "Nel corso dei controlli anti Covid preventivi all’ingresso nel raduno della Nazionale, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff della Nazionale. Prontamente, le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede - si legge nella nota -. Altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all’arrivo del personale a Coverciano e, anche in questo caso, i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al Centro Tecnico. Una serie di controlli mirati, relativi a positività emerse nei club di provenienza, proseguono in questi giorni". Giovedì sera l'Italia sarà impegnata contro la Macedonia del Nord a Palermo: quattro i calciatori della Roma convocati.