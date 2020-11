Italia alle Final Four di Nations League: 2-0 alla Bosnia

L’Italia vince e convince e porta a casa il primo posto nel girone di Nations League, strappando così il pass per la fase finale della competizione. Gli uomini di Mancini, anche stasera assente e rimpiazzato dal vice Evani, battono la Bosnia, priva di Dzeko, con il risultato di 1-0. Al 22esimo è Andrea Belotti a sbloccare la partita con un destro al volo, imbeccato dal perfetto assist di Insigne. Il calciatore del Torino ritrova così il gol con la maglia della Nazionale dopo un digiuno di un anno. Gli azzurri, in totale controllo del match, sfiorano il raddoppio in più di un’occasione. Il 2-0 arriva poi al 68esimo ed è interamente targato Sassuolo: palla morbida di Locatelli per Berardi che insacca sul secondo palo.

Continua il momento positivo della Nazionale che conquista il primato del girone A da imbattuta. Gli azzurri si aggiudicano così l’accesso alle Final Four di Nations League: il mini-torneo, in programma ad ottobre, vedrà protagoniste, oltre agli azzurri, Spagna, Belgio e Francia.