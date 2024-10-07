In una giornata segnata dalle polemiche per il rigore non assegnato alla Roma durante la partita contro il Monza, Simone Inzaghi è intervenuto oggi in occasione del Premio Scopigno. L'allenatore dell'Inter ha commentato la situazione arbitrale, dichiarando: "Dobbiamo tutti aiutare gli arbitri, perché non è semplice. Ci sono molti episodi al limite che non sono facili da giudicare. Fortunatamente, abbiamo uno strumento importante che è il Var."