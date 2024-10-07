Il tecnico ha aggiunto: ''Fortunatamente, abbiamo uno strumento importante che è il Var''

Redazione
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In una giornata segnata dalle polemiche per il rigore non assegnato alla Roma durante la partita contro il Monza, Simone Inzaghi è intervenuto oggi in occasione del Premio Scopigno. L'allenatore dell'Inter ha commentato la situazione arbitrale, dichiarando: "Dobbiamo tutti aiutare gli arbitri, perché non è semplice. Ci sono molti episodi al limite che non sono facili da giudicare. Fortunatamente, abbiamo uno strumento importante che è il Var."

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