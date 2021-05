Inzaghi: “La sconfitta nel derby con la Roma è stata una grande delusione”

"Contro il Torino vogliamo onorare al meglio il campionato e mantenere il record di vittorie consecutive all'Olimpico"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ai microfoni dei canali ufficiali del club, è tornato sulla pesante sconfitta con la Roma. Queste le sue parole in vista della gara di domani con il Torino: "Veniamo da una grande delusione nel derby e domani, contro il Torino, vogliamo onorare al meglio il campionato. Domani sarà anche l'ultima in casa della stagione. Abbiamo un record in ballo, vogliamo allungare la striscia di vittorie consecutive all'Olimpico. Come stanno i giocatori? È presto, abbiamo giocato sabato sera. Sicuramente non ci sarà Acerbi che oltre alla squalifica ha avuto un infortunio".