Inzaghi all’Inter: domani la firma. La Lazio: “Rispettiamo il suo ripensamento”

L'allenatore piacentino raccoglierà l'eredità di Conte dopo l'ultimo tentativo dei nerazzurri che ha portato al dietrofront rispetto all'accordo di ieri

Un altro colpo di scena nel valzer degli allenatori. Dopo quella di ieri, si sta per concludere il secondo giorno consecutivo di annunci importantissimi in panchina. Simone Inzaghi, infatti, dopo 5 anni sulla panchina della Lazio, diventerà il nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Antonio Conte. Come riporta 'Sky Sport', il tecnico piacentino domani firmerà il contratto biennale e verrà annunciato dai campioni d'Italia. Una notizia che ha del clamoroso, dal momento che ieri sera dopo l'incontro con il presidente Lotito, il rinnovo di contratto con la Lazio sembrava praticamente cosa fatta. Invece oggi l'Inter ha fatto un altro tentativo, Inzaghi ha chiesto altro tempo al suo presidente e si è arrivati alla rottura. A ulteriore conferma è arrivato anche il comunicato ufficiale del club biancoceleste, decisamente stringato e che lascia trasparire una certa amarezza: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti".