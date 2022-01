Inter-Venezia 2-1, Dzeko regala i tre punti a Inzaghi al 90′

L'Inter vince in rimonta contro il Venezia e prosegue la sua striscia di risultati utili consecutivi. Decisivo al 90' un gol di Dzeko

L'Inter vince in rimonta a San Siro contro il Venezia di Paolo Zanetti e vola a +5 sul Milan. Le prime due reti arrivano nel primo tempo: a passare in vantaggio sono gli ospiti grazie ad un bel colpo di testa di Thomas Henry che realizza il suo quarto gol in Serie A, pareggiato poi al 40' dal secondo gol in campionato di Nicolò Barella. A decidere il match ci ha pensato Edin Dzeko al 90'. Il numero 9 nerazzurro sfrutta al meglio un cross di Dumfries dalla destra e di testa mette il pallone alle spalle di Lezzerini. I nerazzurri allungano la striscia di risultati utili consecutivi che sale così a 13 gare senza sconfitte. Il Venezia torna a casa senza punti nonostante un'ottima prestazione e rimane al quartultimo posto in classifica con 18 punti.