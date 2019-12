Inter-Roma, Vecino: “Speriamo di vincere, se segno ancora meglio”

Dopo la vittoria dell’Inter contro la Spal per 2-1 a San Siro, Matìas Vecino è intervenuto in zona mista per parlare del ritorno al primo posto della squadra nerazzurra, in seguito alla frenata della Juventus contro il Sassuolo. In vista del big match di venerdì prossimo contro la Roma, il centrocampista di Antonio Conte ha aggiunto: “Io cerco di farmi trovare pronto e aiutare la squadra, poi capita di fare gol, altre no. E’ vero che contro le squadre di Roma ho fatto spesso gol ma questa sarà una partita nuova, una gara diversa e speriamo di poter vincere e se segno ancora meglio”.