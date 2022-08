Inter, risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Mkhitaryan

Tegola per l'Inter in vista delle prossime partite di campionato. Il club ha comunicato sul proprio sito ufficiale le condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan: "Accertamenti strumentali per Henrikh Mkhitaryan questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni".