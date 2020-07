Inter, recuperati Barella e Lukaku. Out Sensi e Vecino

Antonio Conte, nonostante abbia a disposizione solo la giornata di oggi per preparare la sfida contro la Roma, può sorridere per il ritorno di Nicolò Barella e Romelu Lukaku tra i disponibili: entrambi i nerazzurri hanno recuperato la condizione in vista della sfida all’Olimpico. L’ex Cagliari è stato recentemente fermo per una distrazione muscolare mentre il centravanti belga aveva saltato l’ultimo impegno contro il Torino per un affaticamento, scrive tuttomercatoweb.com. Buoni segnali quindi per i giocatori dell’Inter, favoriti per un posto tra i titolari nel big match di domani sera. Discorso inverso invece per Sensi e Vecino che resteranno ai box.