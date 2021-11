Inter, Pallotta interessato all’acquisto del club

L'ex presidente della Roma potrebbe ritornare in gioco, ancora una volta in Serie A

L'Inter è in attesa di rinnovare il contratto a Perisic ma non è l'unico argomento di mercato. I tifosi nerazzurri ormai hanno fatto l'abitudine a molte voci di cessioni del club. L'ultima, riporta Repubblica.it, vedrebbe James Pallotta interessato al club di Suning. L'ex presidente della Roma potrebbe ritornare in gioco, ancora una volta in Serie A. Tempo fa si era parlato di un possibile acquisto del Newcastle, con lo statunitense intenzionato a investire in Premier League, come affermato dallo stesso Pallotta: "Penso che ci siano squadre interessanti in Premier League che hanno una grande storia".