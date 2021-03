Inter, nuovo caso di Covid-19: positivo D’Ambrosio

C’è un nuovo positivo al Covid-19 in casa Inter: si tratta di Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro, che aveva accusato alcuni sintomi influenzali dopo la gara di domenica con il Torino, salterà la partita con il Sassuolo, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Come comunicato dai canali ufficiali del club nerazzurro, il difensore è già stato posto in quarantena nella propria abitazione. Il gruppo squadra si adeguerà ai protocolli sanitari previsti.

Di seguito uno stralcio della nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.