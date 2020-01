Inter, non solo Spinazzola: test supplementari anche per Moses

Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano ha terminato da poco le visite mediche di rito, ma per l’ufficialità bisognerà attendere qualche ora. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe richiesto infatti test supplementari al giocatore per non incappare nuovamente in un altro caso Spinazzola, situazione che ha fatto poi saltare il trasferimento nella Capitale di Matteo Politano. Terminati questi ulteriori test, si potrà ufficializzare l’acquisto dell’ormai ex giocatore del Fenerbahce.