Antonio Conte e l’Inter tirano un sospiro di sollievo. Romelu Lukaku, che era uscito per un infortunio muscolare nel match con il Crotone, ha riportato solo una contrattura. Come fa sapere Sky Sport, gli esami strumentali effettuati oggi non hanno evidenziato lesioni. L’attaccante pertanto potrà essere già convocato per la partita di domani contro la Sampdoria. Nessun problema di conseguenza per il big match con la Roma, in programma domenica alle 12.30.