Inter in fuga: 3-0 al Genoa e +7 sul Milan. Il Cagliari torna a vincere dopo l’esonero di Di Francesco

In Serie A c’è una squadra in fuga in testa alla classifica. È l’Inter di Conte, che dopo aver battuto il Milan nel derby si sbarazza anche del Genoa: finisce 3-0 grazie al gol dopo 32” di Lukaku, di Darmian al 69′ (assist del belga) e di Alexis Sanchez. Nel primo tempo diverse occasioni soprattutto per Lautaro Martinez e Barella (traversa). L’Inter sale a 56 punti, a più 7 dal Milan secondo e a più 10 dalla Juventus.

Torna a vincere il Cagliari dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo sulla panchina di Semplici: i sardi vincono 2-0 a Crotone contro gli ultimi in classifica con i gol di Pavoletti di testa e di Joao Pedro su calcio di rigore. Nell’ultima partita di giornata l’Udinese vince 1-0 contro la Fiorentina grazie a un gol nei minuti finali di Nestorovski.