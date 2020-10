Inter, i tifosi scaricano Kolarov dopo la sconfitta nel derby: “Sei stato imbarazzante” – FOTO

“Mi aspetto di segnare anche qui, come ho fatto negli altri derby”. Prima di fare gol bisognerebbe evitare di prenderli, soprattutto se a parlare è il “nuovo centrale” dell’Inter, Aleksandar Kolarov. Protagonista in negativo nel derby della Madonnina persa dai nerazzurri per colpa del solito Zlatan Ibrahimovic (in doppietta al rientro dalla quarantena causa Covid), l’Inter fallisce un altro big match dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio e scivola in casa contro gli storici rivali, guidati dall’inarrestabile Pioli (unico a punteggio pieno in Serie A).

A farne le spese proprio Kolarov, impiegato nei tre centrali al fianco di De Vrij e D’Ambrosio, a causa delle illustri assenze di Skriniar e Bastoni. Il serbo continua a mostrare le sue grandi lacune in quella posizione, dopo un trascorso infelice anche a Roma.

Ad accorgersene tutti i tifosi nerazzurri, che dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina e le indecisioni persino con il Benevento, non hanno più voglia di trovare alibi a Kolarov. Ieri le colpe del serbo sono evidenti sul contatto con Ibra in area di rigore (che sigla poi il vantaggio su ribattuta dal dischetto) e anche sul raddoppio dello svedese, dimostrando a Conte quanto per lui sia meglio la fascia sinistra che le retrovie. Al termine del match i tifosi sui social impazziscono: “Se Kolarov è stato preso per occupare quel ruolo, hanno sbagliato riserva alla grande”. Alcuni già rimpiangono Godin, ora sereno al Cagliari di Di Francesco:“Kolarov al posto di Godin esclusivamente perché sa giocare coi piedi… Antonio Conte ci spieghi!” oppure “Ricordiamo al mondo che ci siamo tolti uno come Diego Godin per prendere Kolarov e Darmian. Tutt’apposto”.

E ancora: “Zlatan può fare quello che vuole se lo marca sempre Kolarov”, “Imbarazzante”. C’è chi invece la butta sull’ironia politica: “Ha fatto più danni Kolarov in 3 partite di Inter che Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte in 9 anni di governo”.