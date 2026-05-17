Bonny ha aperto le marcature poi nel finale il pareggio di Bowie
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Festa Scudetto per l'Inter ma senza vittoria. I nerazzurri pareggiano 1-1 contro il Verona: apre le danze il gol di Bonny poi nel finale Bowie trova la rete del pari. I gialloblu prossima settimana affronteranno la Roma in casa per l'ultima stagionale, i giallorossi devono vincere per ritornare in Champions League. L'Inter, invece, concluderà il campionato contro il Bologna in trasferta. La squadra di Chivu oggi sfilerà per le vie di Milano con le due coppe vinte.
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