Inter, è Asamoah il jolly di Conte: il ghanese arruolabile come mezzala

Manca sempre meno al big match di San Siro tra Inter e Roma. Una partita delicata che potrebbe trovare la chiave di volta a centrocampo. Proprio in questo reparto, Antonio Conte dovrà fare miracoli avendo a disposizione solo tre giocatori di ruolo della prima squadra (Brozovic, Vecino e Borja Valerio). Il tecnico leccese sa che lo spagnolo non è in grado di garantire i 90 minuti e cerca una possibile alternativa. Oltre alla suggestione Agoume, in conferenza stampa l’ex commissario tecnico della Nazionale ha avanzato la candidatura di Asamoah: “Asamoah nasce centrocampista, quando lo presi giocava lì nell’Udinese e l’ho adattato a esterno, quindi nell’eventualità può fare il centrocampista più di Candreva”. Parole chiare che lanciano il ghanese, nonostante quest’ultimo rientri da un infortunio e – come riportato da Sky Sport – non possa garantire un alto minutaggio.