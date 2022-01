Inter, distrazione ai flessori per Correa: in dubbio per la sfida contro la Roma

L'attaccante dell'Inter è in forte dubbio per il match di Coppa Italia contro la Roma. L'infortunio patito contro l'Empoli potrebbe tenerlo ai box per circa un mese

Joaquin Correa si è sottoposto a risonanza magnetica per verificare l'entità dell'infortunio rimediato durante Inter-Empoli di Coppa Italia. Gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell'argentino verranno valutate nuovamente tra due settimane e i tempi di recupero sono ancora da definire. Si ipotizza uno stop di circa un mese. A rischio dunque la sua presenza per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma in programma per il 9 febbraio prossimo.