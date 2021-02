Inter da scudetto: Milan battuto 3-0 nel derby con Lukaku e Lautaro Martinez

Il derby di Milano è dell’Inter. I nerazzurri mandano ko il Milan con un nettissimo 3-0 e fanno un bel passo verso verso lo scudetto: decidono la doppietta di Lautaro Martinez (al 4′ del primo tempo e al 57′) e il tris di Lukaku (suo anche l’assist per il vantaggio). Decisivo anche Handanovic con tre parate nel giro di due minuti a inizio secondo tempo, nel miglior momento della squadra di Pioli. Lukaku vince quindi la sfida con Ibrahimovic e ora guida Conte verso il titolo: l’Inter con questi tre punti sale a 53, a più 4 dal Milan che adesso dovrà guardarsi anche dalle inseguitrici. Anche dalla Roma, che in caso di successo sul Benevento andrebbe a meno tre, con lo scontro diretto in casa domenica prossima. Per i rossoneri è la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella con lo Spezia.